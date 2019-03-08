عضوة في مجلس الشيوخ الأمريكي تعلن تعرضها للاغتصاب من ضابط بسلاح الجو

اعترفت عضوة في مجلس الشيوخ الأمريكية بتعرضها للاغتصاب خلال عملها في سلاح الجو الأمريكي، على يد ضابط أعلى رتبة منها.



ونقلت شبكة "مونت كارلو" الفرنسية أن السناتورة الأمريكية مارثا مكسالي، أول أمراة في أمريكا تقود مقاتلة في سلاح الجو، تعرضت للاغتصاب بواسطة ضابطا أعلى رتبة منها، لكنها لم تبلغ عن الواقعة لأنها ألقت اللوم على نفسها ولم تكن تثق في النظام.



وخلال جلسة في مجلس الشيوخ بشأن الاعتداءات اجنسية في الجيش، أوضحت: "الجناة يسيئون استغلال مواقعهم في السلطة بطرق متعددة"، مضيفة: "في إحدى الحالات تعرضت للملاحقة ثم الاغتصاب من ضابط أعلى رتبة".



وأضافت: "لكن على النقيض من كثيريين اجتازوا هذه التجربة بشجاعة، لم أبلغ عن تعرضي للاعتداء الجنسي مثل الكثير من الرجال والنساء ولم أثق في النظام، وألقيت اللوم على نفسي وكنت أشعر بالخزي والحيرة".



وبحسب "مونت كارلو"، فإنه مكسالي ليست الوحيدة التي تعرضت للاغتصاب وسكت، إذ أنه لا يتم الإبلاغ سوى عن القليل من حالات الاعتداء والتحرش الجنسي في الجيش بأمريكا، لكن المسألة وضعت تحت المجهر قبل عامين أعقاب فضيحة شملت جنودا من مشاة المارينز نشروا صورا عارية لنساء على الإنترنت.



وقالت مكسالي خلال جلسة بإحدى اللجان الفرعية للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ”التزمت الصمت لسنوات كثيرة لكن في وقت لاحق خلال مسيرتي المهنية وبينما كان الجيش يواجه الفضائح وطريقة استجابته القاصرة، شعرت بضرورة إخبار بعض الناس أنني أيضا“ تعرضت لهذه التجربة.



وأردفت قائلة ”روعتني الطريقة التي تم بها التعامل مع محاولاتي للحديث عن تجاربي“ مضيفة أنها كادت تترك سلاح الجو قبل 18 عاما. وقالت ”مثل الكثير من الضحايا، شعرت أن النظام يغتصبني من جديد“.

