عملية ملكية في بريطانيا لملاحقة موجهي الإساءات العنصرية ضد زوجة الأمير هاري

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن العائلة الملكية البريطانية عززت من تدخلها على مواقع التواصل الاجتماعي لإزالة التعليقات العنصرية التي وجهت إلى ميجان ميركل، دوقة سوسيكس وزوجة الأمير هاري.



وبحسب الشبكة، فإنه مع تزايد الإساءات العنصرية التي تستهدف ميجان ميركل عقب إعلانها حملها، فإن الأسرة الملكية في بريطانيا عززت عملية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبينت الشبكة أن العائلة الملكية خصصت المزيد من الموارد لإزالة التعليقات التي تستهدف ميجان ميركل وكذلك حظر حسابات تويتر وانستجرام لمستخدمين يشاركون في هذه الإساءات.

