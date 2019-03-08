ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

عملية ملكية في بريطانيا لملاحقة موجهي الإساءات العنصرية ضد زوجة الأمير هاري

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:18 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن العائلة الملكية البريطانية عززت من تدخلها على مواقع التواصل الاجتماعي لإزالة التعليقات العنصرية التي وجهت إلى ميجان ميركل، دوقة سوسيكس وزوجة الأمير هاري.

وبحسب الشبكة، فإنه مع تزايد الإساءات العنصرية التي تستهدف ميجان ميركل عقب إعلانها حملها، فإن الأسرة الملكية في بريطانيا عززت عملية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت الشبكة أن العائلة الملكية خصصت المزيد من الموارد لإزالة التعليقات التي تستهدف ميجان ميركل وكذلك حظر حسابات تويتر وانستجرام لمستخدمين يشاركون في هذه الإساءات.

ترشيحاتنا

مسئول أمني إيطالي يتهم فرنسا بالمسئولية في تقويض استقرار ليبيا

صحيفة تصف رئيس باريس سان جيرمان القطري بـ البومة

طريقة يابانية للتخلص من أوجاع الظهر في 5 دقائق فقط

منقذ اليونانيين: لن أستطيع إنقاذ أشخاص بأوزان ثقيلة كما كنت أفعل.. فيديو

شاهد.. قبطان مخمور يصطدم بجسر سيارات عملاق

شريف عامر يعيش لحظات خطر حقيقية أثناء مواجهة كلاب شرسة.. فيديو

كيفية إصدار ترخيص لوحدة طعام| خدمات

طريقة عمل خبز التوست بالمنزل

مواصلات مصر: نحصل على 40% من سعر تذكرة القطار

استشاري بمعهد القلب القومي: الجميع صدموا بإقالة جمال شعبان

حلمي طولان: عمار حمدي لم يخذلني أمام الإنتاج.. فيديو

طلب إحاطة لوزير التموين بشأن الحذف العشوائي لأصحاب بطاقات التموين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

فيديو

فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك
محمد فاروق يكشف عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم.. فيديو
محمد فاروق يكشف سر إضراب الحكم محمد معروف عن الطعام.. فيديو
محمد فاروق يكشف أسباب اعتزاله التحكيم.. فيديو
حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟