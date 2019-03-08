أبرز فيديوهات التوك شو.. التموين تكشف تفاصيل جديدة عن المحذوفين.. وزارة التعليم توضح حقيقة إجراء تحاليل مخدرات لطلبة الجامعات

تناولت برامج التوك شو، أمس الأربعاء، العديد من القضايا المهمة، بجانب مداخلات هاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



ونرصد أهم الفيديوهات فيما يلي



عماد متعب: مكنتش بحب بركات ولا حتى السلام عليه عند انضمامه لـ الأهلي







قال عماد متعب؛ لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق بمجرد دخول اللاعب محمد بركات النادي الأهلي لم أكن أحب إلقاء السلام عليه؛ لأنه كان يلعب في الإسماعيلي ويحرز الأهداف في الأهلي.



وأضاف خلال برنامج «أنا وبنتي» والذي يقدمه «شريف منير؛ اسما شريف منير»؛ والمذاع على فضائية «أون اي»؛ : «بعد كده اتعاملت معاه وبقى من الأصدقاء المقربين وبحبه جدا».



وأشار متعب؛ إلى أن الانطباعات الأولي ليست حقيقية؛ ومن الممكن أن تتغير في أقرب وقت وهذا ما حدث بركات



استشاري بمعهد القلب القومي: الجميع صدموا بإقالة جمال شعبان









قالت الدكتورة محمد سيد الدراوي، استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، إن الجميع صدموا بإقالة الدكتور جمال شعبان، من إدارة المعهد، لإن الرجل لم يقصر في أداء واجبه أبدًا، وكان يعمل من السابعة صباحًا، وأغلق عيادته من أجل مباشرة العمل في المعهد.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه "كان اليوم هناك وقفة احتجاجية في المعهد ضد قرار الإقالة، وهناك حالة صدمة بين أطباء المعهد".



وأردف أن "الدكتور جمال شعبان لم يقصر في قوائم الانتظار، وأي تأخير يكون عائدًا لوزارة الصحة بسبب قرارها، والأطباء يعملون من 7 صباحًا إلى 9 مساءً من أجل قوائم الانتظار، والمعهد أنجز الكثير في حالات قوائم الانتظار".



وتابع أن "المعهد يعمل فوق طاقته، ولا يوجد أي تقصير في العمل من المدير السابق أو الأطباء".



التموين: مواطنون يحصلون على الدعم ومصاريف مدرسة أبنائهم 150 ألف جنيه











قال اللواء عمر مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن 650 مواطنا تتخطى مصاريف أبنائهم للمدارس 40 ألف جنيه، يصرفون الدعم التمويني حتى هذا الوقت.



وأضاف مدكور خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»: «هناك 10 أشخاص مصاريف أبنائهم تصل إلى 150 ألف جنيه ومع ذلك يستمرون في صرف الدعم، ونقاط الخبز حتى الآن».





عماد متعب: السوشيال ميديا لها دور كبير في انتشار التعصب الكروي











قال الكابتن حازم إمام لاعب الزمالك والمنتخب الوطني سابقا ؛ أن لعبة كرة القدم يشجعها كل أطياف المجتمع وتجعل كل شخص وقور يخرج عن شعوره اثناء التشجيع أو اللعب في الملعب.



فيما قال عماد متعب؛ لاعب الأهلي والمنتخب الوطني سابقا، خلال استضافتهما برنامج «أنا وبنتي» الذي يقدمه «شريف منير، وأسما شريف منير»؛ المذاع على فضائية «أون اي»؛ ان السوشيال ميديا لها دور كبير في انتشار التعصب الكروي في الفترة الأخيرة؛ موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الجمهور يذهب الاستاد وهو في منتهى التعصب.



وأشار متعب؛ إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي خلقت مساحة من الكراهية بين جماهير الأندية.





التموين: البعض يصرفون تونة لإطعام القطط













قال مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، اللواء عمر مدكور، إن هناك مواطنين يصرفون التموين على هيئة علب "تونة" من أجل إطعام القطط الخاصة بهم.



وأشار"مدكور" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلي أن هناك 20 ألف مواطن ينفقون فاتورة شهرية للمحمول تتراوح ما بين ألف إلى ألفين جنيه، و 2500 شخص تصل فواتير الهاتف المحمول من ألفي جنيه إلى ثلاثة آلاف.



ونوه مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إلي أن هناك 4 أشخاص تصل فواتير الهاتف المحمول إلي 27 ألف جنيه، وهناك 10 أشخاص تصل فواتير التليفون المحمول لأكثر من 32 ألف جنيه شهريا، ووصف هؤلاء الأشخاص بأنهم يعتبرون بطاقات التموين "ميراث".



محمد محسن وهبة مجدى يصوران فوتوسيشن من البالة.. فيديو















قال الفنان محمد محسن إن فكرة الفوتو سيشن من الأقمشة التى تتخلص منها المصانع الذى جمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدى جاء من خلال أفكار أحد المصورين على فيسبوك وكان أول فوتوسيشن يقومون به معا.



من جانبها قالت هبة مجدى خلال استضافتهم فى برنامج "معكم منى الشاذلى" إن مصمم الملابس يعتبر أول مصمم يقوم بالتصميم رجالى وحريمي فى وقت واحد، مشيرة إلى أنها لم تقوم بفوتسيشن فى الفرح كما ينبغى.



وتابع محسن أنه استغل قماشا كان سيلقى في سلة المهملات وصنع منه الجاكيت الذى حضر به الحلقة، مشيرا إلى أن الشكل الغريب الذى يبدو على الجاكيت يمكن استغلاله لعمل الفوازير.





التموين: مواطن يشكو حذفه من البطاقة.. لنفاجأ بامتلاكه 9 عدادات كهرباء









قال اللواء عمر مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه تم حساب متوسط استهلاك المواطنين من الكهرباء على 12 شهرًا، ومن تخطت فاتورته الألف كيلو وات كمرحلة أولى تم إيقاف صرف بطاقته، لتجاوز قيمة الفاتورة 1500 جنيه.



وأشار "مدكور" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن رجلا تقدم بشكوى بعد حذف بطاقته، فتم الكشف على اسمه ووجد أن هناك 9 عدادات كهرباء باسمه.



وطالب المواطنين بضرورة الإبلاغ والتنازل عن كل مستحقات الغير، مثل أرقام الهواتف وعدادات الكهرباء.





وزير التعليم العالي يكشف سبب المطالبة بتطبيق التجربة اليابانية.. فيديو









قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه يطالب بتطبيق التجربة اليابانية في التعليم المصري، مضيفا: "متقدمون جدًا في تعليمهم وسيساعد على تطوير التعليم الجامعي".



وأضاف "عبد الغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم الخميس، "اليابان شريك هام جدا في مجال التعليم، ولدينا تجربة في المدارس اليابانية بتعليمات من الرئيس وكذلك في مجال الصحة".



عقد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا ظهر اليوم الخميس مع سيتشي كاواتا رئيس المعهد العالي للتكنولوجيا الصناعية (AIIT) باليابان، والوفد المرافق له، بحضور أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.



وفى بداية الاجتماع، حرص الوزير على التعرف على آراء الوفد الياباني، وأهم الجوالات التي أجراها بالجامعات والمراكز البحثية، مؤكدًا سعادته بما قدمه الوفد من أنشطة ولقاءات خلال فترة زيارته لمصر.



كما أشاد "عبدالغفار"، بنظام التعليم الياباني وتطوره، مؤكدًا أهمية الاستفادة منه، خاصة في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب والذكاء الاصطناعي.



وأكد رئيس المعهد العالي للتكنولوجيا الصناعية باليابان، دعم علاقات التعاون مع مصر في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا في مجالات التكنولوجيا والتعليم الفني.



وأكد الوفد الياباني، سعادته بزيارة جامعة القاهرة، ولقائه عمداء الكليات للتعاون في المجالات التكنولوجية، وسعادته بزيارة الجامعة البريطانية بالشروق، وأيضًا معهد بحوث الإلكترونيات، مشيدًا بحسن استضافة الأساتذة والطلاب المصريين لهم..



وزارة التعليم العالي ترد على إجراء تحاليل مخدرات لطلاب الجامعات







قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تعليقًا على مطالبة أحد النواب بعمل تحليل مخدرات لطلاب الجامعات، إنه ينتظر وضع التشريعات المناسبة للقيام بعمل تحليل مخدرات للطلاب لاكتشاف حالتهم مبكرًا، مشيرًا إلى أنه لن يعاقب الطلاب الذين يتعاطون ولكن الهدف "إعادتهم للطريق الصحيح".



وقال "عبد الغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+"، اليوم الخميس، إنه من المنطق أن يتم مثل هذه التحاليل، فليس مقبولًا إن إنسان متهور يضيع حياة ناس أبرياء، مضيفا: "عندنا دور في الناحية التعليمية الموضوع مش مجرد تحاليل ولكن إحنا دخلنا مرحلة لضرورة التثقيف والوقاية من الخطر الذي يصيب العالم كله".



وأكد الوزير: "اتفقنا على إقامة ندوات تثقيفية بالجامعات لتوعية الطلاب، وننتظر التشريعات اللازمة لعمل إجراءات تحليلية لنعرف العناصر التي تتعاطي ومدمنة من خلال كشف دوري بالجامعات هدفه ليس للعقاب ولكن للحفاظ على الطلاب، ونحول مساره للطريق الصحيح، فنحن عندنا مهمة كبيرة جدا اكتشاف المرض وعلاجه لتصحيح الوضع.

