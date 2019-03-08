ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

في اليوم العالمي للمرأة.. دليلك الكامل للحفاظ على جمالك

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تحتفل السيدات يوم 8 مارس من كل عام بعيد المرأة ، فلا تترددي في أن تهتمي بجمالك بيومك الذي يحتفل به العالم، وكيف تصبحين امرأة جميلة طوال العام.

اهتمي بشعرك
1- قص الأطراف المقصفة
2- استخدام الزيوت المناسبة
3- تناول الخضروات والفواكة الطازجة
4- تدليك فروة الرأس

اهتمي ببشرتك
1- احرصي على تناول 8 أكواب من الماء يوميا
2- تنظيف ترطيب البشرة يجعلها شباب دائما
3- تناولي الالبان ومشتقاتها
4- استخدمي ماسك روتيني مناسب لبشرتك
5- عدم النوم بالمكياج


الاهتمام بالرموش
1- عدم النوم بالماسكرا
2- استخدام زيت الخروع ليلا لكثافة الرموش
3- عدم إزالة الماسكرا بالمياه دون مرطب

الاهتمام بالجسم
1- مارسي الرياضة المناسبة لجسمك
2- تناولي مشروب الديوتكس يوميا لإزالة السموم من الجسم
3- احرصي على تناول السلطة الخضراء
4- ابتعدي عن الأكلات السريعة

ترشيحاتنا

محمد فاروق يكشف سر إضراب الحكم محمد معروف عن الطعام.. فيديو

محمد فاروق يكشف أسباب اعتزاله التحكيم.. فيديو

عماد متعب: مكنتش بحب بركات ولا حتى السلام عليه عند انضمامه لـ الأهلي.. فيديو

دينا فؤاد تنشر صورة بصحبة إيمان العاصي

استشاري بمعهد القلب القومي: الجميع صدموا بإقالة جمال شعبان

شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور

طريقة يابانية للتخلص من أوجاع الظهر في 5 دقائق فقط

حازم إمام يروي موقفا له مع محمد يوسف منذ أول قمة لعبها

أبرز فيديوهات التوك شو.. التموين تكشف تفاصيل جديدة عن المحذوفين.. وزارة التعليم توضح حقيقة إجراء تحاليل مخدرات لطلبة الجامعات

منظمات حقوقية: قطر تدعم الجماعات الإرهابية ببلدان المنطقة لزعزعة استقرارها

فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك

زكريا ناصف مهاجما مجدي عبد الغني: بلاش تستخفوا بعقول الجمهور.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

فيديو

فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك
محمد فاروق يكشف عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم.. فيديو
محمد فاروق يكشف سر إضراب الحكم محمد معروف عن الطعام.. فيديو
محمد فاروق يكشف أسباب اعتزاله التحكيم.. فيديو
حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟