في اليوم العالمي للمرأة.. دليلك الكامل للحفاظ على جمالك

تحتفل السيدات يوم 8 مارس من كل عام بعيد المرأة ، فلا تترددي في أن تهتمي بجمالك بيومك الذي يحتفل به العالم، وكيف تصبحين امرأة جميلة طوال العام.
اهتمي بشعرك
1- قص الأطراف المقصفة
2- استخدام الزيوت المناسبة
3- تناول الخضروات والفواكة الطازجة
4- تدليك فروة الرأس
اهتمي ببشرتك
1- احرصي على تناول 8 أكواب من الماء يوميا
2- تنظيف ترطيب البشرة يجعلها شباب دائما
3- تناولي الالبان ومشتقاتها
4- استخدمي ماسك روتيني مناسب لبشرتك
5- عدم النوم بالمكياج
الاهتمام بالرموش
1- عدم النوم بالماسكرا
2- استخدام زيت الخروع ليلا لكثافة الرموش
3- عدم إزالة الماسكرا بالمياه دون مرطب
الاهتمام بالجسم
1- مارسي الرياضة المناسبة لجسمك
2- تناولي مشروب الديوتكس يوميا لإزالة السموم من الجسم
3- احرصي على تناول السلطة الخضراء
4- ابتعدي عن الأكلات السريعة
اهتمي بشعرك
1- قص الأطراف المقصفة
2- استخدام الزيوت المناسبة
3- تناول الخضروات والفواكة الطازجة
4- تدليك فروة الرأس
اهتمي ببشرتك
1- احرصي على تناول 8 أكواب من الماء يوميا
2- تنظيف ترطيب البشرة يجعلها شباب دائما
3- تناولي الالبان ومشتقاتها
4- استخدمي ماسك روتيني مناسب لبشرتك
5- عدم النوم بالمكياج
الاهتمام بالرموش
1- عدم النوم بالماسكرا
2- استخدام زيت الخروع ليلا لكثافة الرموش
3- عدم إزالة الماسكرا بالمياه دون مرطب
الاهتمام بالجسم
1- مارسي الرياضة المناسبة لجسمك
2- تناولي مشروب الديوتكس يوميا لإزالة السموم من الجسم
3- احرصي على تناول السلطة الخضراء
4- ابتعدي عن الأكلات السريعة