في اليوم العالمي للمرأة.. دليلك الكامل للحفاظ على جمالك

تحتفل السيدات يوم 8 مارس من كل عام بعيد المرأة ، فلا تترددي في أن تهتمي بجمالك بيومك الذي يحتفل به العالم، وكيف تصبحين امرأة جميلة طوال العام.



اهتمي بشعرك

1- قص الأطراف المقصفة

2- استخدام الزيوت المناسبة

3- تناول الخضروات والفواكة الطازجة

4- تدليك فروة الرأس



اهتمي ببشرتك

1- احرصي على تناول 8 أكواب من الماء يوميا

2- تنظيف ترطيب البشرة يجعلها شباب دائما

3- تناولي الالبان ومشتقاتها

4- استخدمي ماسك روتيني مناسب لبشرتك

5- عدم النوم بالمكياج





الاهتمام بالرموش

1- عدم النوم بالماسكرا

2- استخدام زيت الخروع ليلا لكثافة الرموش

3- عدم إزالة الماسكرا بالمياه دون مرطب



الاهتمام بالجسم

1- مارسي الرياضة المناسبة لجسمك

2- تناولي مشروب الديوتكس يوميا لإزالة السموم من الجسم

3- احرصي على تناول السلطة الخضراء

4- ابتعدي عن الأكلات السريعة

