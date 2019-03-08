ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

باربارا بوشيه تكشف عن علاقتها بالنجم الراحل عمر الشريف.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:08 ص
صدى البلد
توك شو
قالت الممثلة الأمريكية باربارا بوشيه، إن أول شيء خطر ببالها عند إبلاغها بتكريمها فى مهرجان أسوان لسينما المرأة، هو أنها قالت إنها لم تكن تعرف أنها مشهورة فى مصر.

وأضافت بوشيه، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين حمدى، ببرنامج "ON set" الذى يذاع عبر قناة ON E، أنه على الممثل أن يكون قادرا على وضع نفسه مكان الشخص الذي يتقمصه باستخدام الخيال وبمعاونة المخرج، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بأدائها ثم يقوم المخرج بتصحيح أدائها طبقا لما يريد أن يكون عليه المشهد.

وأوضحت الممثلة الأمريكية، أنها أصلا من تشيكوسلوفاكيا، ونشأت فى ألمانيا حتى سن 12 عاما، ثم انتقلت إلى كاليفورنيا لجنى القطن مع عائلتها، ثم انتقلت من مزرعة القطن إلى سان فرانسيسكو ثم إلى لوس أنجلوس من أجل الأفلام، بعدها إلى نيويورك ثم لندن، قبل أن تكون محطتها الأخيرة روما.

وعلى جانب بوشيه آخر أشارت أنها كانت على وشك أن تكون زوجة للفنان الكبير الراحل عمر الشريف، ولكن بعد عام من علاقتها به لم تتم، لأنها كانت تعيش معظم الوقت مع ابنته وهو كان يلعب فى الكازينو، ولهذا السبب لم تستمر العلاقة، ولكن كان الشىء الأخير الذي قاله هو أن "علينا أن نجهز الشقة أو البيت، ولكن من فضلك أنا لا أريد أى لوحات على الحوائط ولا أى أشياء متناثرة"، ورفضت حينما كانت تبلغ من العمر 24 عامًا، وقال له: "إن هذا مثل غرف المستشفيات".


ترشيحاتنا

تعرف على موقف أنغام من أبناء زوجها الرابع

نتنياهو يتلقى صفعة في بئر سبع قبل الانتخابات الإسرائيلية

الصحة : إقالة جمال شعبان مدير معهد القلب واحالته للتحقيق لتقصيره فى عمله

بعد العرض الأوروبى ..5 أسباب تمنع جروس من الرحيل عن الزمالك

5 مشاهد مأساوية من داخل حريق يخت المعادي.. فيديو وصور

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية

مارسيللو يرافق رونالدو في يوفنتوس ويصبح من اللاعبين الأعلى أجرًا في الفريق

عماد متعب: مكنتش بحب بركات ولا حتى السلام عليه عند انضمامه لـ الأهلي.. فيديو

لحظة اشتعال النار في باخرة سياحية بكورنيش المعادي.. فيديو وصور

مصدر أمني: تدمير محتويات 4 طوابق فى باخرة المعادى المحترقة

6 أطعمة تحميك من الأمراض الجلدية .. تعرف عليها

هاشتاج الأهلي عملاق القارة السمراء يتصدر تويتر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

فيديو

حلمي طولان: عمار حمدي لم يخذلني أمام الإنتاج.. فيديو
محمد فاروق: تقنية الـ Var تقلل من أخطاء التحكيم وتفقد الكرة متعتها.. فيديو
زكريا ناصف مهاجما مجدي عبد الغني: بلاش تستخفوا بعقول الجمهور.. فيديو
حلمي طولان: سيسيه يزيد القوة الهجومية للاتحاد السكندري.. فيديو
منقذ اليونانيين يحكي أصعب اللحظات فى حريق دمر 3 مدن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟