باربارا بوشيه تكشف عن علاقتها بالنجم الراحل عمر الشريف.. فيديو

قالت الممثلة الأمريكية باربارا بوشيه، إن أول شيء خطر ببالها عند إبلاغها بتكريمها فى مهرجان أسوان لسينما المرأة، هو أنها قالت إنها لم تكن تعرف أنها مشهورة فى مصر.



وأضافت بوشيه، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين حمدى، ببرنامج "ON set" الذى يذاع عبر قناة ON E، أنه على الممثل أن يكون قادرا على وضع نفسه مكان الشخص الذي يتقمصه باستخدام الخيال وبمعاونة المخرج، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بأدائها ثم يقوم المخرج بتصحيح أدائها طبقا لما يريد أن يكون عليه المشهد.



وأوضحت الممثلة الأمريكية، أنها أصلا من تشيكوسلوفاكيا، ونشأت فى ألمانيا حتى سن 12 عاما، ثم انتقلت إلى كاليفورنيا لجنى القطن مع عائلتها، ثم انتقلت من مزرعة القطن إلى سان فرانسيسكو ثم إلى لوس أنجلوس من أجل الأفلام، بعدها إلى نيويورك ثم لندن، قبل أن تكون محطتها الأخيرة روما.



وعلى جانب بوشيه آخر أشارت أنها كانت على وشك أن تكون زوجة للفنان الكبير الراحل عمر الشريف، ولكن بعد عام من علاقتها به لم تتم، لأنها كانت تعيش معظم الوقت مع ابنته وهو كان يلعب فى الكازينو، ولهذا السبب لم تستمر العلاقة، ولكن كان الشىء الأخير الذي قاله هو أن "علينا أن نجهز الشقة أو البيت، ولكن من فضلك أنا لا أريد أى لوحات على الحوائط ولا أى أشياء متناثرة"، ورفضت حينما كانت تبلغ من العمر 24 عامًا، وقال له: "إن هذا مثل غرف المستشفيات".





