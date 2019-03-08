صور لعرائس قبل وبعد المكياج تثير ضجة على السوشيال ميديا

تطور عالم المكياج الفترة الأخيرة بشكل كبير، حيث يمكن لخبير التجميل أن يغير ملامح كاملة بأدوات المكياج المختلفة وقد اشتهر خبير تجميل شهير يدعى آربر بيتيك وذلك بعد انتشار صورًا لعرائس قبل تطبيق المكياج وبعده.



وكان قد نشر آربر بيتيك هذه الصور علي صفحته الشخصية بموقع إنستجرام وأثارت الصور جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقدرته على تحويل الفتيات حيث أصبحن لا يختلفن عن نجمات السينما.



شاهد صور العرائس التي أثارت الجدل قبل وبعد المكياج .