ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شريف عامر يعيش لحظات خطر حقيقية أثناء مواجهة كلاب شرسة.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:48 ص
صدى البلد
توك شو
قدم الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" بفضائية إم بي سي مصر، أمس الخميس، حلقة استثنائية عن مواجهة الكلاب الشرسة.

وهاجمت مجموعة من الكلاب الشرسة، شريف عامر، بشراسة، لولا أنه كان يرتدي سترة واقية من عقر الكلاب القاتلة، مؤكدا أنه كان خائفا في بعض الأوقات من هجوم الكلاب عليه.

وناقش البرنامج كيفية تحول كلاب الحراسة إلى كلاب شرسة، وعرض أنواع الكلاب المسموح بدخولها إلى مصر، وما هي الأنواع التي تتوافق مع باقي دول العالم.

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظات مرعبة لسقوط طائرة توفي كل ركابها

رسميا.. مروان فيلايني يعتزل اللعب الدولي مع بلجيكا برسالة مؤثرة

حقيقة الإصابة بالسرطان من استعمال المناديل المبللة

وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8/3/2019 بمحافظات مصر

تعرف على موقف أنغام من أبناء زوجها الرابع

مجزرة في إسطنبول..غموض وراء قتل أب لأبنائه وشقيقه

هل يجوز إعطاء صدقة للأم

الخارجية: الإفراج عن اثنين مصريين احتجزا في إيران

النائب العام يحيل 11 متهما للجنايات.. التحقيقات: كونوا عصابة سرقت 18 مليون جنيه من سيارة نقل الاموال.. وشاهد: سائق الشركة استغل قيامنا بتغذية ماكينة بنك وفر هاربا بالمبلغ

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

فيديو

حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين.. فيديو
محمد فاروق: جهاد جريشة الحكم رقم واحد في مصر وهو مصنف عالميا.. فيديو
حلمي طولان: عمار حمدي لم يخذلني أمام الإنتاج.. فيديو
محمد فاروق: تقنية الـ Var تقلل من أخطاء التحكيم وتفقد الكرة متعتها.. فيديو
زكريا ناصف مهاجما مجدي عبد الغني: بلاش تستخفوا بعقول الجمهور.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟