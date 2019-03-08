شريف عامر يعيش لحظات خطر حقيقية أثناء مواجهة كلاب شرسة.. فيديو

قدم الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" بفضائية إم بي سي مصر، أمس الخميس، حلقة استثنائية عن مواجهة الكلاب الشرسة.



وهاجمت مجموعة من الكلاب الشرسة، شريف عامر، بشراسة، لولا أنه كان يرتدي سترة واقية من عقر الكلاب القاتلة، مؤكدا أنه كان خائفا في بعض الأوقات من هجوم الكلاب عليه.



وناقش البرنامج كيفية تحول كلاب الحراسة إلى كلاب شرسة، وعرض أنواع الكلاب المسموح بدخولها إلى مصر، وما هي الأنواع التي تتوافق مع باقي دول العالم.