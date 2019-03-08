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رياضة

محمد فاروق: الرشاوى تنهال على الحكام في المباريات الأفريقية.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:11 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال محمد فاروق، الحكم الدولى السابق، إنه لا يجرؤ أي مدرب في مصر على طلب مساعدتي خلال التحكيم في مباريات الدوري الممتاز.

وأضاف فاروق، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك إشاعة في السابق بأنه تلقى اتصالا من أحد الأندية وكان الأمر تشابه اسماء مع محمد فاروق لاعب النادي الأهلي، وكانت قصة سخيفة.

وأشار محمد فاروق، الحكم الدولي السابق إلى أن جميع الحكام يتعرضون للضغط خلال التحكيم في مباريات إفريقيا لإنهاء المباريات لصحالح فريق معين ويكون الأمر عبارة عن الحصول على هدايا ورشاوى ماليا، مؤكدا أن الحكام المصريين على مدر التاريخ هم الأفضل أخلاقيا.

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