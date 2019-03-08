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فن

أول رد من صلاح عبدالله على شائعة وفاته

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:24 ص
صدى البلد
سعيد فراج
شارك الفنان صلاح عبدالله، فيديو لايف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه خلال موقع تصوير مسلسل "قيد عائلي" الذى يشارك في بطولته.

وعلق صلاح عبدالله في الفيديو على شائعة وفاته، قائلا: "الأعمار بيد الله، وأنا بطمنكم عليا"، مستنكرا انتشار تلك الشائعات الذي أكد أنها تزعل الأهل والأصدقاء.

وعلق صلاح عبدالله في الفيديو على من أطلق تلك الشائعات قائلا: "ربنا يسامحه"، مشيرا إلى أنه يستكمل تصوير عدد من مشاهده الصعبة في المسلسل التي سوف تمتد حتى فجر اليوم.

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