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توك شو

شاهد.. دموع وليد توفيق بعد رسائل الحب المصورة

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:17 ص
وليد توفيق
وليد توفيق
توك شو
بكى الفنان اللبناني وليد توفيق، على الهواء مباشرة، خلال لقائه ببرنامج "تحت السيطرة"، الذي تقدمه الفنانة أروى، بفضائية "النهار"، وذلك بعد عرض مجموعة من الرسائل المصورة له من عدد من الفنانين مثل إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي.

وعرضت أروى، مقطع فيديو للفنانة إلهام شاهين، وقالت خلاله إنها ترى وليد توفيق شخصية فنية كبيرة للغاية، وكل الشعوب العربية تحب سماعه، واصفه إياه بأنه من الزمن الجميل الذي أمتع الجميع بأفضل الأغاني.

ورد "توفيق": " الفنانة إلهام شاهين من أكبر الفنانات في الوطن العربي، وأنا بعتبرها واحدة من الفنانين العمالقة في مصر والوطن العربي، ومواقفها الوطنية لا تُنسى، عمار يا مصر".

وتابع "أنا عشت نصف عمري في مصر، وبحيي الشعب المصري من كل قلبي، فخري ما له حدود إني لبناني ، بس فخور أوي إن كل الشعوب العربية بتسمعني".

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