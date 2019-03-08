حسن عبدالله: الحكم المصري لا يجد من يحميه والتطوير لا يتم بالمعسكرات.. فيديو

وجه حسن عبدالله، سكرتير لجنة حكام دمياط، نداء إلى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم قائلا له : إن تطوير التحكيم لا يتم عبر المحاضرات والمعسكرات.



وطالب عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، بضرورة أن يتم تطوير الحكام عن طريق القاعدة العريضة في المناطق، موضحا أن هناك رؤساء لجان في المناطق المختلفة لم تقوم بتحكيم مباراة في الدوري الممتاز «ملهاش في التحكيم».



وأضاف سكرتير لجنة حكام دمياط أنهم منعزلين عن الاتحاد المصري وليس لهم دور، مما يؤدي في النهاية إلى عدم حدوث أي تطوير على أرض الواقع، وتساءل هل التحكيم في مصر انحسر على أفراد معينة فقط.



وطالب من عصام عبد الفتاح أن يكون سند للحكام قائلا: «الحكم في مصر مش لاقي اللي يحميه فهو الجزء الوحيد الضعيف في المنظومة واتحاد الكرة يعمل حساب للأندية».