ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على مادورو

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:29 ص
صدى البلد
حسن محرم
أوضح وزير الخارجية الألمانية أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو وفقا للتطورات في فنزويلا.

واعترفت الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى بينها ألمانيا، بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيسا مؤقتا لفنزويلا الغنية بالنفط، بينما تكثف مطالبها لمادورو بالتنحي.

وأوضح هايكو ماس وزير الخارجية الألماني: "سيكون بمقدور الاتحاد الأوروبي مراقبة ما يستجد من تطورات والرد عليها، قلنا بالفعل في آخر اجتماع لوزراء الخارجية إنه قد يأتي الوقت الذي يفرض فيه الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على نظام مادورو في فنزويلا"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"الإخبارية.

ترشيحاتنا

صيام أول رجب.. بدعة أم سنة

زكريا ناصف مهاجما مجدي عبد الغني: بلاش تستخفوا بعقول الجمهور.. فيديو

زكريا ناصف: الزمالك متمسك بـ جروس.. ويجب الحفاظ على تصدره للدوري.. فيديو

هل يجوز إعطاء صدقة للأم

وليد توفيق: أحببنا فضل شاكر كثيرا ولكن عليه أن يسلم نفسه للقضاء.. فيديو

تاكسى برلين يروج للسياحة المصرية في شوارع ألمانيا

لو بتركب قطارات الإسكندرية - رشيد.. اعرف مواعيدها| خدمات

شاهد.. قبطان مخمور يصطدم بجسر سيارات عملاق

حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين.. فيديو

شروط غريبة لمباراة الأرجنتين والمغرب.. اللاعبون المغاربة ممنوعون من السيلفي مع ميسي

أروى تتألق بـ«الموف» في أحدث صورها

عماد متعب: مكنتش بحب بركات ولا حتى السلام عليه عند انضمامه لـ الأهلي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل ما تريد معرفته عن حريق باخرة المعادي.. فيديو وصور

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك
محمد فاروق يكشف عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم.. فيديو
محمد فاروق يكشف سر إضراب الحكم محمد معروف عن الطعام.. فيديو
محمد فاروق يكشف أسباب اعتزاله التحكيم.. فيديو
حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟