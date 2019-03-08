الخارجية الألمانية: الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على مادورو

أوضح وزير الخارجية الألمانية أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو وفقا للتطورات في فنزويلا.



واعترفت الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى بينها ألمانيا، بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيسا مؤقتا لفنزويلا الغنية بالنفط، بينما تكثف مطالبها لمادورو بالتنحي.



وأوضح هايكو ماس وزير الخارجية الألماني: "سيكون بمقدور الاتحاد الأوروبي مراقبة ما يستجد من تطورات والرد عليها، قلنا بالفعل في آخر اجتماع لوزراء الخارجية إنه قد يأتي الوقت الذي يفرض فيه الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على نظام مادورو في فنزويلا"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"الإخبارية.