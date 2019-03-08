محمد فاروق: فقرات تحليل التحكيم تسبب احتقانا للجمهور.. فيديو

قال الكابتن محمد فاروق، الحكم الدولي السابق، إن إعادة النظر لأداء الحكام في الفقرة التحليلية بالبرامج الرياضية، يسبب احتقان لجماهير كرة القدم، متابعًا: «لست مع إلغاء تلك الفقرات، ولكن يجب أن نقدم نقد بناء».



وأضاف «فاروق» خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك فرق بين تحليل الحالة وانتقاد الحكم، قائلًا: «يجب الإلتزام بالموضوعية في التحليل بعيدا عن الحب والكره، لأن الحكام بتروح المباراة وتفكر في كلام التحليل والانتقادات».



وأردف قائلًا: «شخصية الحكم هي الأساس وتفرض احترام جميع الناس، دون عمل حساب للجمهور، وشخصية الحكم موهبة من عند ربنا».

