محمد فاروق يكشف عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم.. فيديو

قال محمد فاروق، الحكم الدولي السابق، إن تعديلات قانون كرة القدم سيتم تطبيقها بداية من الأول من شهر يونيو 2019.



وأضاف فاروق، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه ضمن التعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلغاء الهدف المسجل نتيجة لمسة يد متعمدة وغير متعمدة، موضحا أن من الممكن أنه من الممكن أن تلمس الكرة يد المهاجم وتسكن الشباك مما يحدث موجة كبيرة من الاعتراض.



وتابع محمد فاروق، الحكم الدولي السابق، أنه عندما تلمس الكرة يد المهاجم في منطقة الجزاء سواء متعمدة أو غير متعمدة يقوم الحكم بإطلاق صافرة بلمسة يد.



وأضاف الحكم الدولي السابق أن من ضمن التعديلات أن يغادر اللاعب المستبدل الملعب من أقرب خط تماس توفيرا للوقت، وأيضا إشهار بطاقات صفراء وحمراء لسوء السلوك للطواقم الفنية والإدارية وهو ما يزيد من معدل الحذر لدى الأجهزة الفنية.

