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أخبار العالم

واشنطن تعلن ملاحظة نشاط غريبة في منصة سوهي النووية بكوريا الشمالية

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:25 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلن مسئول كبير في الخارجية الأمريكية أنه تمت ملاحظة نشاط في منصة الإطلاق النووي "سوهي" في كوريا الشمالية.

وأوضح المسئول الكبير للصحفيين: نرى بوضوح مستوى معين من النشاط التي يظهر من خلال الصور القضائية والخاصة، لكن ما الذي يحدث هناك ولماذا، لسنا مستعدين لتقديم استنتاجات"، تبعا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع المسئول أنه بدأ العمل في منصة الإطلاق الفضائي ينتهك الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وكانت قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27 و28 فبراير، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخطط لها.

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