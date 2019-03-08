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توك شو

وليد توفيق عن أغاني المهرجانات: معبرة عن الشارع وأحيي محمد رمضان.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:47 ص
وليد توفيق
وليد توفيق
توك شو
قال المطرب اللبناني وليد توفيق، إنه لا ينوي غناء المهرجانات الشعبية المصرية، معلقا: "بستمع إليه وبهيص لأنها أغاني زي النكتة".

وأضاف توفيق، خلال لقائه مع الإعلامية أروى، ببرنامج "تحت السيطرة"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أمس الخميس، "هذا النوع من الأغنيات نابعة من الشارع وأنا أتعجب كثيرا من الانتقادات الموجهة لها".

ووجه التحية للفنان محمد رمضان قائلا: "أنا من المعجبين بيه، وهو ممثل وعامل نوع مميز في السينما".

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