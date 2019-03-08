وليد توفيق: أحببنا فضل شاكر كثيرا ولكن عليه أن يسلم نفسه للقضاء.. فيديو

كشف الفنان وليد توفيق، عن رأيه في الفنان فضل شاكر، قائلا "الجميع كان يحب صوته، وكنت أول من قرر الإنتاج له، وكنت أنا وجورج وسوف نحب سماع صوته.



وأضاف وليد توفيق، خلال لقائه ببرنامج "تحت السيطرة" مع الإعلامية أروى، المذاع عبر قناة "النهار"، أن هناك شريحة كبيرة من الشعب اللبناني موجوعة من فضل شاكر بسبب الشهداء الذين تسبب في إراقة دمائهم، مضيفا "أنا مش مصدق ان فضل يقوم بمثل هذه الأفعال".



وطالب وليد توفيق، فضل شاكر بتسليم نفسه للقضاء حتى يثبت براءته، مؤكدا أن الوطن العربي يحب فضل شاكر ولا يعلق على قضيته لأن القضية شأن لبناني فقط لا غير.