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أخبار العالم

مسئول أمني إيطالي يتهم فرنسا بالمسئولية في تقويض استقرار ليبيا

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:02 ص
صدى البلد
حسن محرم
اتهم مسئول أمني كبير في إيطاليا فرنسا بالمسئولية في تقويض استقرار ليبيا.

ولا تزال حرب التصريحات تسيطر على الموقف السياسي بين البلدين، فبعد انتقادات روما لتعامل السلطات الفرنسية مع متظاهري السترات الصفراء، بدأ مسئولون إيطاليون ينتقدون الدور الخفي لفرنسا في ليبيا.

وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية، فإن وكيل وزارة الداخلية، كارلو سيبيليا أوضح في حوار تليفزيوني أنه على عاتق فرنسا، تقع مسؤوليات على المستوى الدولي مثل زعزعة استقرار ليبيا بشكل فردي، الأمر الذي أدى إلى "خلق المشاكل التي نعرفها والتي كان علينا التعامل معها على صعيد الهجرة".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان خيارا سعيدا لإيطاليا الدخول في مبارزة دبلوماسية مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بين سيبليا أنه عند لمس جوانب معينة كتلك المتعلقة بالعملة، أكان اليورو أو الفرنك الفرنسي، فالأمر يمس دائما اهتمامات خاصة يصعب شرحها، غير أن المسؤول الأمني المنتمي لحركة "خمس نجوم" التي تشارك الحكم في إيطاليا، خلص إلى أن إيطاليا لديها موقف واضح في هذه المسائل، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات مع البلد الجارة.

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