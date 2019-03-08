أهالي قرية ميت الموز يستغيثون من تحول ترعة العطف إلى مقلب قمامة

بعث القارئ " محمد الحسينى " برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بموقع صدى البلد الاخبارى يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة و مخلفات الصرف فى ترعة "العطف" بقرية "ميت الموز" التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية .



وأوضح " الحسيني" أن ترعة العطف تروى حوالى 1000 فدان و تمر على عشرة قرى و لكن ينتشر بها مياه الصرف الصحى و القمامة مسببة انتشار الروائح للكريهة والأمراض لأهالى القرى، مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للمحافظة و لكن بلا رد



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

