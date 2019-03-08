أهالي قرية ميت الموز يستغيثون من تحول ترعة العطف إلى مقلب قمامة

بعث القارئ " محمد الحسينى " برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بموقع صدى البلد الاخبارى يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة و مخلفات الصرف فى ترعة "العطف" بقرية "ميت الموز" التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية .
وأوضح " الحسيني" أن ترعة العطف تروى حوالى 1000 فدان و تمر على عشرة قرى و لكن ينتشر بها مياه الصرف الصحى و القمامة مسببة انتشار الروائح للكريهة والأمراض لأهالى القرى، مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للمحافظة و لكن بلا رد
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
وأوضح " الحسيني" أن ترعة العطف تروى حوالى 1000 فدان و تمر على عشرة قرى و لكن ينتشر بها مياه الصرف الصحى و القمامة مسببة انتشار الروائح للكريهة والأمراض لأهالى القرى، مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للمحافظة و لكن بلا رد
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360