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أخبار البلد

لو بتركب قطارات الإسكندرية - رشيد.. اعرف مواعيدها| خدمات

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
يسعى موقع "صدى البلد" لتقديم خدمات إلى قرائه في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية؛ من أجل توفير كل ما يبحثون عنه عبر موقعنا الإلكتروني.

ومن خلال الصور المرفقة؛ ستتمكن من التعرف على مواعيد قطارات هيئة السكة الحديد على خط "الإسكندرية - رشيد"، والعكس، حيث مرفق بها جداول بمواعيد الوصول والمغادرة لكل محطة من محطات الخط.
لو بتركب قطارات الإسكندرية - رشيد.. اعرف مواعيدها| خدمات
لو بتركب قطارات الإسكندرية - رشيد.. اعرف مواعيدها| خدمات
لو بتركب قطارات الإسكندرية - رشيد.. اعرف مواعيدها| خدمات
لو بتركب قطارات الإسكندرية - رشيد.. اعرف مواعيدها| خدمات

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