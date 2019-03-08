لو بتركب قطارات الإسكندرية - رشيد.. اعرف مواعيدها| خدمات

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ومن خلال الصور المرفقة؛ ستتمكن من التعرف على مواعيد قطارات هيئة السكة الحديد على خط "الإسكندرية - رشيد"، والعكس، حيث مرفق بها جداول بمواعيد الوصول والمغادرة لكل محطة من محطات الخط.