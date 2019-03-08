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فن

بشرى تهنئ السيدات باليوم العالمي للمرأة: عيد نساء سعيد

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:38 ص
بشرى
بشرى
محمد بدران
هنأت الفنانة بشرى عبرَ موقع تبادل الصور"إنستجرام"، السيدات حول العالم، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق اليوم 8 مارس.

وعلقت على الصورة المنشورة لها، مساء اليوم،: "عيد نساء سعيد".

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لانجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.
بشرى تهنئ السيدات باليوم العالمي للمرأة: عيد نساء سعيد

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