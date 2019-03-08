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منوعات

شروط غريبة لمباراة الأرجنتين والمغرب.. اللاعبون المغاربة ممنوعون من السيلفي مع ميسي

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:27 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشف موقع "بلادي" المغربي أن اللاعبين المغربيين محظورون من العديد من الأشياء الغريبة خلال مباراتهم الودية ضد الأرجنتين في 26 مارس الجاري، ومن بين هذه الأشياء المحظورة عليهم، التقاط صور مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب الموقع فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم وافق على شروط غريبة من أجل المباراة الودية التي تجمع بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بليونيل ميسي.

ومن بين هذه النقاط التي ضمها الاتفاق بين المغرب والأرجنتين، هو ممنوع على اللاعبين المغربيين "التدخل بعنف" ضد ميسي، كما يحظر على اللاعبين المغربيين التقرب من ميسي بعد نهاية المباراة لطلب صورة أو تبادل التيشيرتات.

وأوضح الموقع أنه طبقا للاتفاق، ستضع السلطات المغربية "كردونا أمنيا" حول ميسي لمنع الآخرين من الاقتراب منه بعد المباراة.

كما ينص الاتفاق على أن المغرب تخطط طائرة لنقل الوفد الأرجنتيني إلى مدينة طنجة، حتى لا يتعرض الوفد لمضايقات من المشجعين في المغرب.

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