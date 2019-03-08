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فن

نيللي كريم تنشر صورة من كواليس الفيل الأزرق 2

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:53 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
محمد بدران
نشرت النجمة "نيللي كريم" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورة من كواليس فيلم "الفيل الأزرق 2".

وظهرت في الصورة الفنانة نيللي كريم تقف أمام حوض أسماك كبير، وعلقت احنا اتفقنا مانفتحش الباب ده تانى يا يحيى".

ومن المقرر عرض الفيلم الصيف القادم، ويشارك في بطولة العمل كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.
نيللي كريم تنشر صورة من كواليس الفيل الأزرق 2

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