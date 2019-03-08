جوجل يحتفل باليوم العالمي للمرأة بـ 13 لغة





احتفل محرك البحث جوجل، بيوم المرأة العالمى، الذى تحتفل به دول العالم اليوم 8 مارس، وهو اليوم الذى حددته منظمة الأمم المتحدة كرمز لنضال المرأة وحقوقها ويحتفل به سنويا.وجاء احتفال جوجل بعرض شرائح تفاعلية بـ13 لغة من لغات العالم، وتتناول اقتباسات عن المرأة من الماضي والحاضر، وترفع جميعها شعار "نساء يدعمن أخريات".وصممت الشرائح بواسطة فنانين من جميع أنحاء العالم، وتحمل اقتباسات من شيماماندا أديشي، وهي كاتبة نيجيرية، وميليسنت فاوست كاتبة بريطانية، وزها حديد، مهندسة عراقية بريطانية، وإيما هيرويغ كاتبة ألمانية، ودكتورة ماي جايمسون طبيبة أمريكية.