بدءا من وكلاء الوزارة وصولا إلى رئيس الحكومة.. لا استثناءات في حذف بطاقات التموين

"لا استثناءات لأحد من قرار استبعادهم من الدعم التمويني، لا جيش ولا شرطة ولا قضاء ولا برلمان"، كلمات حاسمة صرح بها الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، مساء الخميس في لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة صدى البلد.



وأعلن مدكور، حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين، مشيرا إلى أنه تم حذف بطاقات التموين لأصحاب الوظائف العليا بدءًا من وكلاء الوزارات والوزراء حتى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن بعض القيادات العليا لا يحمل بطاقات دعم تمويني.



بعض الفئات من القضاء وضباط الشرطة والجيش، أيضا تم استبعادهم من الدعم التمويني، بحسب تصريحات مستشار وزير التموين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيتم النظر إلى نواب البرلمان.



وشدد على أن الاستثناء الوحيد من قرار الحذف من الدعم التمويني فقط لأصحاب المعاشات ، مثل وكيل الوزارة على المعاش.

وأوضح أن المنظومة الجديدة في استبعاد غير المستحقين للدعم التمويني تطبق على الجميع بداية من وكيل الوزارة أو ما يعادله في الدرجة الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، مشددا على أن لا توجد جهة سيادية وأخرى غير سيادية في المنظومة الجديدة حيث أنها ستطبق على الجميع وصولا لرئيس الوزراء.



وكان "صدى البلد" أكد قبل عامين من الآن، وجود تعليمات رئاسية باستبعاد رجال القضاء وضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة من الدعم على بطاقات التموين.



وبحسب المصادر الحكومية التي أدلت بتصريحات خاصة حينها لـ"صدى البلد"، فإنه سيتم استبعاد كبار الإعلاميين والصحفيين وكبار لاعبي كرة القدم ومشاهير الممثلين والوزراء والسفراء ورجال الأعمال، ورؤساء البنوك وشركات البترول، والأسر التي تدفع لأبناءهم مصاريف مدارسهم بالدولار، من الدعم في بطاقات التموين.



وقالت المصادر إن الدعم على بطاقات التموين لن يحصل عليه سوى المستحقين فقط، وأن الرئيس يتابع بنفسه تنقية بطاقات التموين من المهاجرين والمسافرين خارج مصر "الإعارة أو الدراسة لمدة طويلة"، ومن المتوفين ومن مزدوجي الصرف في أكثر من بطاقة.



