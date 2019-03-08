الملكة رانيا تهنئ السيدات الأردنيات باليوم العالمي للمرأة

نشرت الملكة رانيا العبدالله، اليوم الجمعة، تهنئة خاصة للسيدات بمناسبة يوم المرأة العالمي .



وعلقت الملكة رانيا على صورة مرفقة مع التهنئة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلة: "كانت وما تزال تثبت قدرتها على الحب والعطاء وتحويل التحديات إلى فرص، إلى كل سيدة في الأردن والعالم،أحييكن في يومكن ، يوم المرأة العالمي".



يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمى، يقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.