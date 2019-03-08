كل ما تريد معرفته عن حريق باخرة المعادي.. فيديو وصور

اندلع حريق ضخم، مساء أمس الخميس، في مركب سياحي يرسو في نهر النيل بمنطقة المعادي، مما أدى إلى حالة من الهلع والذعر بين المتواجدين والمارة.



الحماية المدنية بالقاهرة على الفور دفعت بـ 22 سيارة إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة، وتمكنت من السيطرة على الحريق ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا.



وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، أن حريق الباخرة السياحية بكورنيش المعادى، دمر محتويات معظم الأربعة طوابق بالكامل، مرجحا أن يكون ماس كهربائي وراء اشتعال الشرارة الأولى التي اندلعت من المطبخ.



وأشار المصدر إلى أن العناية الإلهية وبفضل التحرك السريع لفرق الإنقاذ قد أنقذت أرواح العاملين ورواد الباخرة من الموت المحقق، خاصة وأنها كانت متوقفة على كورنيش النيل فكان التعامل مع البلاغ سريعا دون خسائر فى الأرواح.



وأكد أنه على الفور تم إخلاء الباخرة من العاملين بها، فيما واصل رجال الانقاذ جهودهم لإخماد النيران، قبل امتدادها لباقي المراكب المجاورة.



بعد وقوع الحريق ببضع دقائق، غطت دخان الحريق سماء منطقة المعادي بعد تصاعد ألسنة اللهب لتدمر محتويات الباخرة بالكامل.



وتم إخطار النيابة العامة التى كلفت المعمل الجنائى بالانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.



