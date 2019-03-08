دراسة: القطط تفرض نفسها وتشكل شخصية مالكيها

كشفت دراسة أجراها علماء في جامعة نوتنجهام ترنت البريطانية أن شخصية القطط تفرض نفسها على الأشخاص التي يربونها.



وبحسب الدراسة التي أجريت على 3000 شخص يمتلكون قطط، فإن سلوك وعقلية هؤلاء الأشخاص وكذلك مزاجهم تتأثر بشدة بشخصية وتصرفات القطط، كصورة تقريبية لعلاقة الطفل بوالده، بحسب موقع "وو بت" الفرنسي.



وأوضح مارك فارنورث، أستاذ بالجامعة والمشارك في الدراسة، فإن نتائج هذه الدراسة مذهلة، مضيفا:" الأمر يشبه شخصية الأب التي يمكنها أن تؤثر على شخصية الطفل، فالقطط تفعل نفس الشيء مع مالكها".



وتابع الباحث بالقول أن تصرفات القطط مع مالكها تؤثر على الطبيعة الكامنة للمالك، وتؤثر على قراراته وتصرفاته.



ومن جانبه، يبين لورين فينكا، الأستاذ الجامعي والمشارك في الدراسة: "العديد من الأشخاص يعتبرون الحيوانات التي برفقتهم كفرد من العائلة، ويشكلون علاقات اجتماعية وثيقة معها".



ومن أجل التأكد من تأثير القطط على مالكيهم، أجرى الباحثون قياس لدرجة الغضب والقلق لدى الأشخاص ومقارنتها بتصرفات القطط التي يملكونها.



ووفقا للباحثين، فإنه وجد أن الأشخاص الذين لديهم عصبية زائدة أو من لديهم يل للقلق والاكتئاب، يملكون قطط لديها نفس الصفات.

