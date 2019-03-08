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فن

شاهد.. هيدي كرم تطل بـ النبيتي في أحدث صورها

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:39 ص
هيدى كرم
هيدى كرم
محمد بدران
ظهرت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة جديدة، من خلال جلسة تصوير، حيث أطلت بصورتها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت هيدي في الصورة بفستان باللونين النبيتي والأسود على حمام السباحة، حازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها.

يذكر أن أخر أعمال هيدى كرم مسلسل " أحمد يا عمر" ، وشاركت فى بطولته كل من بسمة وشريف رمزى وتأليف عمرو محمد ياسين.
شاهد.. هيدي كرم تطل بـ النبيتي في أحدث صورها

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