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فن

ميرهان حسين بـ الأصفر في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 08/مارس/2019 - 07:22 ص
ميريهان حسين
ميريهان حسين
محمد بدران
خضعت النجمة الشابة ميرهان حسين، لجلسة تصوير جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"

حيث ظهرت بفستان باللون الأصفر، أعلى سطوح منزل، حازت على إعجاب العديد من متابعيها وانهالت التعليقات من جمهورها.

يذكر أن الفنانة ميرهان حسين  تواصل تصوير مسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى.
ميرهان حسين بـ الأصفر في أحدث جلسة تصوير
ميرهان حسين بـ الأصفر في أحدث جلسة تصوير
ميرهان حسين بـ الأصفر في أحدث جلسة تصوير
ميرهان حسين بـ الأصفر في أحدث جلسة تصوير

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