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فن

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:15 ص
سولاف فواخرجي
سولاف فواخرجي
محمد بدران
نشرت النجمة السورية، سلاف فواخرجي، صورًا لها من زيارتها لقلعة أربيل بإقليم كردستان العراق عبر حسابها الشخصى على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام" ، حيث ظهرت مع مجموعة من أصدقائها.

وتتواجد النجمة سولاف حاليا في العراق للمشاركة في ندوة فنية، بعنوان: "نحو دراما كوردية محترفة"، برعاية شبكة رووداو الإعلامية.

يذكر أن سلاف أنتهت من تصوير دورها بمسلسل "ناس من ورق" ويشارك في العمل نخبة من نجوم الدراما السورية، وهم سلمى المصري وفايز قزق وجرجس جبارة وروعة ياسين وأمانة والي وجمال العلي وعاصم حواط ورنا العضم ومعن عبد الحق.
سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور
سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور
سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

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