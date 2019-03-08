صلاح عبد الله ينشر صورة بصحبة عزت العلايلي من كواليس "قيد عائلي"

كشف الفنان صلاح عبد الله عن صورة له على طريقة السيلفي من كواليس مسلسل "قيد عائلي" والذي يقوم بتصويره حاليًا، برفقة الفنان الكبير عزت العلايلي، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



وظهر "صلاح" بالصورة هو يجلس بجوار العلايلي داخل سيارة أثناء تصوير عدد من المشاهد، وعلق على الصور قائلًا:" من موقع التصوير مع العملاق وسنة أولى سيلفي مسلسل قيد عائلي اطمنوا بحبكم"



مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، ميرهان حسين، هدى، صبري فواز، نبيل عيسى، ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.



من ناحية أخرى يواصل الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "هوجان" مع النجم محمد إمام وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.