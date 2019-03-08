الصحف السعودية: بوادر حل تسبق تصعيد "بوابة الرحمة" في الأقصى.. تحذيرات بريطانية بتجدد القتال بسبب تعنت الحوثيين.. مقاتلو داعش يتسربون من آخر جيب للتنظيم في سوريا.. وترامب مستعد للقاء كيم جونج أون مجدد

الشرق الأوسط: تحذيرات بريطانية بأن رفض الحوثيين الانسحاب يهدد بتجدد القتال

الحياة: استمرار خروج المدنيين ومسلحي داعش من الباغوز شرق سوريا

الرياض: الجبير يزور باكستان ويستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين

سلطت وسائل الإعلام السعودية، اليوم الجمعة على بوادر حل تسبق تصعيد الجمعة في الأقصى، مع قرار إسرائيل بانسحاب الفلسطيني من بوابة الرحمة بالمسجد الأقصى.الصحف أبرزت تحذيرات بريطانية بأن رفض الحوثيين الانسحاب يهدد بتجدد القتال.الصحف اهتمت أيضا بالوضع في الباغوز، آخر جيب لداعش في سوريا مع استمرار خروج المدنيين ومسلحي التنظيم الإرهابي، وكذلك تصريحات أمريكية بأن ترامب مستعد للقاء كيم جونج أون مجددا في الوقت الذي تنتقد بيونج يانج تنتقد تدريبات أمريكية كورية، كما أولت أهمية لزيارة الجبير إلى باكستان واستعراضه العلاقات الثنائية بين البلدين.ونبدأ جولتنا من الصفحة الأولى لصحيفة "الشرق الأوسط"، ناقلة تأكيد المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، أليسون كينج، على أهمية حل الأزمة اليمنية عبر «الحوار السياسي».وأوضحت كينج أنه لا توجد خيارات عملية تفيد الشعب اليمني إلا الحوار السياسي، مضيفة: «إننا نحاول تشجيع ودعم الحوار. ونعتقد أنه على الحوثيين مغادرة ميناء الحديدة، وإذا لم يحدث ذلك، فإن العمليات القتالية سوف تتجدد، وهذا خطير جدًا على الشعب اليمني».وذكرت المتحدثة البريطانية أن لدى بلادها مخاوف قديمة بشأن دور إيران في اليمن، لافتة إلى أن «توفير الأسلحة للحوثيين يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ونحن نشعر بقلق عميق أمام التقارير التي تفيد بأن إيران زوّدت الحوثيين بصواريخ باليستية، ما يهدد الأمن الإقليمي ويطيل الصراع».في غضون ذلك، ذكرت مصادر سياسية يمنية مطلعة، أن الجماعة الحوثية عقدت اجتماعًا في صنعاء ضم كبار قادتها، بحضور نائب رئيس البعثة الأممية للحديدة يانز توبارك فرانديز، ومديرة مكتب المبعوث الأممي نيكولا ديفيد؛ حيث أبلغوا المسؤولين الأمميين رفضهم التعاطي مع أي خطة لإعادة الانتشار من الحديدة وموانئها الثلاثة إذا كانت تقضي بإنهاء وجودهم الأمني والإداري في المدينة.وفي الصحيفة أيضا، بينت أن اتصالات جرت بين مسؤولين أردنيين وإسرائيليين عشية التصعيد المرتقب، اليوم الجمعة، قرب باب الرحمة في المسجد الأقصى بالقدس، ولاحت في الأفق بوادر حل مؤقت تسمح إسرائيل بموجبه بدخول مواد بناء من أجل ترميم المكان تحت إشراف «الأوقاف الإسلامية» التي ستغلق بدورها المصلى أمام المصلين أثناء فترة الترميم التي يتوقع أن تطول.وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذا يبدو حلًا وسطًا مؤقتًا للأزمة بعدما أصرّت إسرائيل على إغلاق «باب الرحمة» ثم الحديث عن ترميمه، ورفض الأردن بصفته راعي المقدسات في القدس فكرة «الإغلاق أولًا». وقال مسؤول أردني رفيع المستوى، لهيئة البث الإسرائيلي (كان)، الذي لم تنشر هويته، إن إسرائيل ستسمح لـ«الوقف الإسلامي» بإدخال مواد البناء المطلوبة إلى الموقع، لتنفيذ أعمال الصيانة هناك، ولا يزال الموعد المحدد للبدء في عمليات الترميم غير واضح، ولكنه قريب.ميدانيًا، صعدت إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، فقتلت فتى في مواجهات بالقطاع وهدمت منازل في الضفة الغربية واعتقلت نحو 16 فلسطينيا.وتزامن ذلك، مع عودة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة أمس قادما من إسرائيل عبر معبر بيت حانون «إيرز» شمال القطاع. وتعد هذه الزيارة الثانية للوفد المصري في غضون ثلاثة أيام.ومن صحيفة "الحياة"، أشارت إلى أن مئات الأشخاص من بلدة الباغوز باشروا خروجهم، في حين توقعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استكمال خروج المدنيين من آخر جيب لتنظيم داعش شرق الفرات.وتباطأت وتيرة العمليات العسكرية، لليوم الرابع على التوالي. وقال مصدر ميداني في "قسد" لفرانس برس "إن قواتنا ثبّتت نقاطها في أجزاء من المخيم تقدمت إليها قبل أيام".وقال موقع "فرات بوست" إن 500 مسلح من "داعش" سلموا أنفسهم لـ"قسد" ذات الغالبية الكردية والمدعومة من قبل التحالف الدولي، وكشف الموقع أن "داعش" أفرج عن امرأتين ايزيديتين وستة أطفال كان التنظيم اختطفهم منذ قرابة 4 سنوات من منطقة سنجار وتلعفر في العراق.وقال القائد الميداني في"قسد" عدنان عفرين إن "عمليات الإجلاء ستستمر اليوم وغدًا أيضًا ونأمل أن تكتمل اليوم". وكانت "قسد" قالت إنه علقت هجومها على الباغوز من أجل التأكد من مغادرة جميع المدنيين الجيب الأخير للتنظيم الإرهابي شرق الفرات.وفي الصحيفة أيضا، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أمس الخميس أن لرئيس دونالد ترامب منفتح على إجراء مزيد من المحادثات مع كوريا الشمالية في شأن نزع سلاحها النووي، مستدركًا أنه سيشعر بخيبة كبرى إذا ثبتت صحة تقارير أفادت بأنها تعيد بناء موقع للصواريخ.ونقلت صحيفة "جونجانج إلبو" الكورية الجنوبية عن نائب إن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية رصدت تحركات لسيارات نقل إمدادات في موقع لبحوث الصواريخ في سانومدونغ في كوريا الشمالية. واضاف أن بيونج يانج واصلت تخصيب اليورانيوم، قبل القمة التي جمعت في هانوي الشهر الماضي ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جوند أون.يأتي ذلك بعدما أفاد مركزان أميركيان للبحوث ووكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء بأن العمل جار لترميم جزء من منشأة "سوهي" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في كوريا الشمالية.وقال بولتون: "واضح أن الرئيس منفتح على الحوار مجددًا. سنرى متى يمكن أن يحدث ذلك ومدى إمكان نجاحه". واعتبر أن من المبكر جدًا تحديد مدى صحة التقارير التي تتحدث عن نشاطات صاروخية للدولة الستالينية، وتابع: "لدينا طرق كثيرة للحصول على معلومات. سندرس الموقف جيدًا. وكما قال الرئيس، سيكون الأمر مخيبًا جدًا إذا كان (الكوريون الشماليون) يسيرون في هذا الاتجاه".ومن صحيفة "الرياض"، بينت أن وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، قام بزيارة إلى باكستان، أمس الخميس، التقى خلالها كل من رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، ووزير خارجيته، شاه محمود قريشي، وقائد الجيش الباكستاني، الفريق أول قمر جاويد باجوا.وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد.