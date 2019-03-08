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أخبار العالم

نواب أمريكيون ينتقدون استراتيجية إدارة ترامب في فنزويلا

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:01 ص
ترامب
ترامب
أ ش أ
انتقدت مجموعة من 16 نائبًا ديمقراطيًا في الكونجرس الأمريكي استراتيجيّة إدارة الرئيس دونالد ترامب في الأزمة التي تشهدها فنزويلا.

وقال أعضاء الكونجرس الأمريكي في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو أوردتها قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - "نحن نكتب للتّعبير عن قلقنا العميق حيال إدارة (فريق) ترامب للعلاقات مع فنزويلا، وبخاصة اقتراحاته بالتدخّل العسكري وفرض عقوبات أحاديّة".

وأدان النواب اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا بالوكالة من دون وجود خطة واضحة لإجراء انتخابات ديمقراطية وتجنب تصاعد العنف .كما عبروا عن إدانتهم الشديدة لتصرفات حكومة مادورو "التي قتلت متظاهرين عزل ، وأعاقت دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد" ، غير أنهم اعتبروا في الوقت نفسه أن التهديدات بتدخل عسكري أمريكي غير مقبولة .

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