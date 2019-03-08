الشرقية تستعد لانطلاق فعاليات ماراثون جري بحضور وزير الشباب

تستعد محافظة الشرقية، لانطلاق فعاليات ماراثون الشرقية للجري والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية، ومشاركة شباب الشرقية.



وأكد الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية أن الشباب هم العامل الرئيسي لتقدم المجتمع وتطوره على جميع الأصعدة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والفكرية، مشيرًا إلى أهمية إقامة وتنظيم الماراثونات والمسابقات الرياضية المختلفة لتوجيه طاقة الشباب والاهتمام بمواهبهم وميولهم بإعتبارهم الطاقة الفعالة في المجتمع.



من جانبه، قال وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة إنه من المقرر انطلاق فعاليات الماراثون اليوم الساعة العاشرة صباحًا من أمام قصر ثقافة الزقازيق وينتهي داخل إستاد الجامعة، بحضور وزير الشباب ومحافظ الشرقية وقيادات مديرية الشباب والرياضة ومشاركة شباب المديرية وطلاب وطالبات كليتي التربية الرياضية " بنين – بنات"، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع جوائز مالية على المتسابقين الـ 5 الأوائل من الفئتين رجال وسيدات، مقدمًا الشكر للرعاة لمشاركتهم في تقديم أوجه الدعم والمساندة لتنظيم الفعاليات والمسابقات الرياضية المختلفة.