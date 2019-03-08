ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور حسام عاطف فاروق، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" بمجموعة من الصور.



وظهرت ميرهان خلال جلسة التصوير في إطلالة لافتة من توقيع المصمم أحمد عبد الله، حيث ارتدت فستان ذهبى يتسم بتصميمه الناعم وبقصته الجديدة وغير التقليدية، وانتعلت حذاء صيفى بيج.



فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة من أنامل صالون Alfred & Mina، ووضعت مكياجا جذابا يرتكز على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها وإطلالتها أيضا.





