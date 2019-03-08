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أحمد مجدي: العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة تقديرا لمكانتها.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:34 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامى أحمد مجدى، إن اليوم يعتبر من الأيام المميزة لأن العالم يحتفل اليوم بأهم ما في العالم، لافتا إلى أن اليوم 8 مارس هو اليوم العالمى للمرأة، واحتفالية العالم للمرأة تأتي تقديرا لمكانتها.

وأضاف مجدي، خلال تقديمه برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن المرأة هى الأساس فى أى شي، معلقًا "المرأة هى الأم والأخت والزوجة والصديقة والزميلة".

وأشار إلى أن الإسلام تحدث عن المرأة فى الكثير من الأشياء وكرمها ووضعها فى مكانة متميزة.

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