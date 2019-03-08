حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 8 مارس ٢٠١٩

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال الكثيرين،ما يدفعهم إلى قراءتها ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة كالعاطفية والصحية والمهنية والمالية، وفى هذا السياق كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 8 مارس ٢٠١٩ على النحو التالي:



الحمل

من21/3 إلى 20/4

اجتماعيا: القمر في برجك يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه، لكن عليك بتنظيم جهودك.

عاطفيا: تجد اليوم أن لديك روح مبادرة تجعلك محركا ودافعا للأحداث في حياتك الخاصة.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل.. راجع نفسك بصدق لتتفادى الوقوع في أخطاء.

اجتماعيا: الشمس في وضع داعم ويساعدك ذلك على مقاومة التوتر في تعاملك مع من حولك، فقط حافظ على السرية والكتمان.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وعائليا: القمر في منزل المشروعات ويساعدك ذلك على أن تبرهن لمن حولك على قدرتك على العطاء.

اجتماعيا: قد تلتقي اليوم بأشخاص يؤمنون بك وأصدقاء يدعمونك في خطواتك ويدفعونك للأمام.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل.. ثق بنفسك وكن لبقا ولا تنزلق في مشاحنات.

عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك بأن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب من تحب.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا وماليا: تشارك الجميع بحب وود وتحقق مكاسب مهمة.

صحيا ومهنيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يساعدك على استعادة حيويتك وطاقتك وقدرتك على العطاء



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: الوقت مناسب للتجارة أو للتخطيط ولتنظيم أفكارك جيدا.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تنظيمك لأفكارك يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تمهل في أحكامك وانتقادك للآخر، وكن متفهما.

اجتماعيا: عليك اليوم أن تتذكر أن العيش مع الآخرين يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

اجتماعيا: تهتم اليوم بأزمات الآخرين كأنها أزمتك ويشغلك العطاء.

مهنيا: القمر في منزل العمل يساعدك على توظيف كل ما لديك من معرفة وتثبت قدرتك.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا: الوضع الفلكي داعم وتستطيع أن تثبت قدراتك وتضع نظاما مميزا وتتحرر من القيود والضغوط.

عاطفيا: انتهز اليوم فالقمر في منزل الحب يعدك بمشاعر جميلة.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

اجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بأن تبتعد اليوم عمن يثير أعصابك.

عائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لمشاعر من حولك ولا تكرر أخطاء الماضي.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

اجتماعيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للتعامل بصورة أفضل وتشعر بالثقة والاطمئنان مع الأهل والأخوة.

عاطفيا: فينوس في برجك ويمدك ذلك بكل السحر والجاذبية وتميل للرومانسية وتزدهر قدرتك على لفت الانتباه.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا وعائليا: تحسن استغلال وقتك وتسرع في إنجاز واجباتك.

ماليا: القمر في منزل المال يجعل الوقت مناسبا للاهتمام بالقضايا المالية من أجل إيجاد حلول.

