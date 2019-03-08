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حوادث

مصرع شخصين وإصابة ٥ آخرين في انقلاب سيارة بسوهاج

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:26 ص
صدى البلد
خالد رياض
شهد الطريق الزراعي أمام قرية الزارة دائرة مركز المنشاة بسوهاج، حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ٥ آخرين.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء سير سيارة ماركة بيجو "بدون لوحات معدنية" قيادة "عاطف. ش. ع" 30 عاما، سائق ويقيم بناحية خارفة جرجا دائرة مركز جرجا اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة كل من قائد السيارة، و"محمد. ا. ع" 27 عاما،عامل "زوج شقيقة قائد السيارة، وإصابة ٥ آخرين وجميعهم من مستقلي السيارة ويقيمون بناحية خارفة جرجا دائرة مركز جرجا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثتين لمستشفى المنشاه المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج العام.

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