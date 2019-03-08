وزيرة السياحة: أهدي جائزة المعهد الدولي للسلام لكل امرأة مصرية.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن صناعة السياحة صناعة للسلام، موضحة أنها حصلت أمس الخميس على جائزة من المعهد الدولي للسلام من خلال السياحة "IIPT".



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن هذه الجائزة تمنح لأول مرة لـ شخصية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأشارت إلى أن، الجائزة تم الحصول عليها بعد تقييم من لجنة، معربة عن سعادتها بهذه الجائزة وأهدتها لكل امرأة مصرية.



ولفتت رانيا المشاط إلى أن وزيرة السياحة اليونانية حصلت أيضا على جائزة عن مقاومة الصدمات فى السياحة.