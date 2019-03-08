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منوعات

الصين: حظر مبيعات سيارات البنزين في إقليم هاينان بحلول 2030

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:54 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الحكومة الإقليمية في مقاطعة هاينان بجنوب الصين عن أنها ستحظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2030 في محاولة لحماية البيئة وتطوير الاقتصاد.

وقال دينج شياوجانج رئيس إدارة البيئة في الإقليم والنائب في مجلس الشعب الصيني: "ستكون الخطة الصادرة حديثا لتشجيع مركبات الطاقة الجديدة بمثابة مقياس رئيسي لهاينان للوصول إلى هدف مراعاة البعد البيئي من الدرجة الأولى بحلول عام 2035 ، كما هو مطلوب من قبل الحكومة المركزية".

وأشارت صحيفة (تشاينا ديلي) إلى أن جزيرة هاينان تعرف باسم "هاواي الشرق" بفضل منتجعاتها ومناظرها الطبيعية الاستوائية ، ومن المقرر أن تصبح أكبر منطقة تجارة حرة رائدة في البلاد.

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