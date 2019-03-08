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حوادث

المتهمين بالاعتداء على ضابط شرطة بالقليوبية: طريق الحرام والكيف نهايته السجن

الجمعة 08/مارس/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة، بحبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بتكوين عصابة للسرقة بالإكراه وتثبيت المواطنين على الطريق الدائري وارتكابهم واقعة الاعتداء على ضابط شرطة بقوات أمن الدقهلية وسرقة متعلقاته وسلاحه الميري وإصابته بالأسلحة البيضاء حال مقاومته لهم.

واعترف المتهمون وهم " خالد م س" و"مصطفى.ح" و"كريم ا س" و"بكر ع ع" و"السيد ا ا" عاطلين بارتكابهم ووقائع أخرى مماثلة للسرقة بالإكراه، مشيرين إلى قيامهم بالتخلص من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بإتلافه خشية تتبعه.

وأضاف المتهمون: "إحنا مش عارفين نعمل ايه ونجيب فلوس إزاى علشان نشترى المخدرات ففكرنا فى السرقة وجربنا الموضوع مرة وبعد ما الفلوس جريت فى ايدينا تعودنا على الجرائم ولكن طريق الحرام والكيف آخرته السجن".

وتابع المتهمون أنهم يخرجون على الطريق الدائري بسيارة سوزوكي لاصطياد ضحاياهم حيث يهددون الضحية ويسرقونه ولكن المرة الأخيرة الضحية كان ضابط شرطة والذي قاوم العصابة فأصابوه حتى يستطيعوا سرقته والفرار.

وتلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من النقيب "أ ع" ضابط بأمن الدقهلية بأنه فوجئ بقيام مستقلي سيارة سوزوكي أعلى الدائري بإشهار أسلحة بيضاء في مواجهته وتهديده والاستيلاء منه على سلاحه الأميري والمحمول وحافظة نقود وإحداث إصابته بجرح بمقدمة فروة الرأس وفروا هاربين.

وتشكل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية وقاده اللواء يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بالطرق الرئيسية والفرعية كرها عنهم تحت تهديد السلاح.

عقب تقنين الإجراءات باستهداف المتهمين أمكن ضبطهم وبحوزة المتهم الثالث الطبنجة المستولى عليها وبحوزة المتهم الرابع سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 وطلقتين من ذات العيار وبحوزة الخامس سلاح أبيض "مطواة"

وتم بإرشاد المتهمين الأول والثاني ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة رقم (و ر ف) 974 ماركة سوزوكي فان رمادي اللون (ملك الثانى وقيادة الأول) وتم التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.

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