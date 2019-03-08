إصابة ٣ أشخاص في معركة بالرصاص لخلاف على قطعة أرض بسوهاج

استقبل مستشفي سوهاج الجامعي ٣ أشخاص مصابين بطلقات نارية إثر مشاجرة مع شخصين يقيمان دائرة مركز المنشاه، بسبب خلاف علي قطعة أرض زراعية.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إشارة بوصول كل من "ناصر. ط. ا" 29 عاما تاجر سيارات ويقيم بناحية الدناقله دائرة المركز مصابًا بطلق ناري بالقدم اليمني، و"محمد. ع. م" 25 عاما مزارع مصابًا بطلق ناري بالذراع الأيمن وأخر بالجانب الأيمن، وأسامة. ع. م"50 عاما صاحب شركة أدوية ويقيمان ويقيم بناحية بندار الشرقية دائرة مركز جرجا مصابًا بطلق ناري بالقدم اليسري، وبسؤال المصابين اتهموا كل من" عبد المجيد. ا. ع" 29 عاما، ويقيم بناحية أولاد سلامة ، و" ممدوح. ص. ي" 45 عاما عامل ويقيم بناحية الدناقله بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما مما نتج عنه إصابتهم بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض.



تم ضبط المتهمين وبحوزة الثاني بندقية آلية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

