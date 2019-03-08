فى اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على أكثر النساء تأثيرا فى العالم

يصادف اليوم الجمعة 8 مارس من كل عام اليوم العالم للمرأة، ويقام هذا الاحتفال للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أيضا.





وعلى الرغم من أن الرجال يشغلن أغلب المناصب القيادية حول العالم، فإن الكثير من النساء حول العالم استطعن أيضا أن يكون لهن حضورا كبيرا بل ويتقلدن مناصب مهمة للغاية.





أنجيلا ميركل

تربعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على عرش "أقوى امرأة في العالم"، حيث أنها المرأة الأكثر تأثيرا في العالم، وتأثيرها لا يقتصر فقط على ألمانيا، بل إن القرارات الجريئة في استقبال تدفقات اللاجئين جعلتها تؤثر في حياة مئات آلاف الأشخاص، وذلك رغم أنها تخلت أخيرًا عن منصب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ولن تترشح للانتخابات في عام 2021.





شيخة البحر

شيخة خالد البحر سيدة أعمال كويتية، تتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، درست التسويق الدولي والإحصاء في جامعة الكويت، وشاركت في عدد من الدورات التدريبية بجامعات ستانفورد ديوك وسنغافورة، كما كانت عضوة في عدد من اللجان، منها لجنة البنوك والمجتمع، ولجنة اعتماد الأعمال الصغيرة، ولجنة الإدارة التنفيذية.





رئيسة الوزراء البريطانية

تصدرت تيريزا ماي قائمة النساء الأكثر تأثير التى ورثت اضطرابات صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، من رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، وأمضت طوال العامين الماضيين بلا كلل في التفاوض على الخروج، وتعهدت بالقتال من أجل بريطانيا موحدة.





هدى قطان

تعتبر هدى قطان الأمريكية صاحبة الجذور العراقية واحدة من خبراء التجميل في العالم، وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الجمال، استطاعت أن تكون الشريك المؤسس لماركة Huda Beauty، ووصل عدد متابعيها على قناتها على يوتيوب إلى أكثر من مليوني شخص، وصنفتها قائمة سيرمو ضمن أبرز 10 شخصيات مؤثرة في الجمال والأناقة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2017.





ماري بارا

أول سيدة تتولى منصب المدير التنفيذي لعملاق تصنيع السيارات "جنرال موتورز".





سوزان وجسيكي

اسم آخر من عالم الأعمال، تولت سوزان منصب المديرة التنفيذية لموقع يوتيوب. منذ توليها هذا المنصب عرف الموقع نموا كبير في العائدات المالية وعدد الزوار.





أوبرا وينفري

تعد أوبرا وينفرى المولودة فى يوم 29 يناير بالعام 1954 إحدى أقوى السيدات فى العالم حاليا وأشهر مذيعة على مر العصور وكتبت عنها للمجلة النجمة، تيفانى هاديش.





دونيا بيتنون

دونيا بيتنون، سيدة أعمال أسترالية، استطاعت أن تفتتح شركتها The Entertainer في الإمارات العربية المتحدة، وحققت نجاحات من خلالها وعملت على تطويرها، حتى وصلت الشركة إلى قيمة تُقدر بمليار و300 مليون دولار.





كريستين لاغارد

رئيسة صندوق النقد الدولي،وهي سيدة قادمة من عوالم الاقتصاد، تدعو الحكومات إلى الابتعاد عن النزاعات التجارية العالمية، ولها الفضل في إدخال مزيد من النساء إلى سوق الشغل منذ توليها هذا المنصب.





أبيجيل جونسون