ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

اليونان تحتفي بذكرى السياسية البارزة ميلينا ميركوري

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:02 ص
صدى البلد
أ ش أ
أحيت اليونان الذكرى الـ 25 لوفاة "الأيقونة " السياسية البارزة ميلينا ميركوري التي توفيت في السادس من مارس عام 1994 ، والتي لا تزال ذكراها حية في عقول ملايين اليونانيين، كما وصفتها وسائل الإعلام اليونانية.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أن ميلينا كانت امرأة ملفتة للنظر وممثلة مسرحية وسينمائية ووطنية سياسية ناشطة وقبل كل هذا وهو ما تبقى حتى بعد وفاتها فهي يونانية عظيمة ، فقد أحبت ميلنيا اليونان لدرجة أنها جسدت الروح الهيلينية ، وأصبحت سفيرها في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الصحيفة أن ميلينا في قلب كل يوناني باعتبارها أول سياسية ناضلت من أجل الحق المطلق للشعب اليوناني، مشيرة إلى كفاحها من أجل استرداد آثار يونانية تاريخية من عدة دول في ثمانينات القرن الماضي.

ولدت ميلينا ميركوري في 18 أكتوبر عام 1920 وكانت الحفيدة الأثيرة لجدها عمدة أثينا وابنة وزير وعضو برلماني عن حزب يساري، ودرست في المدرسة الوطنية للفن الدرامي وكان أول ظهور لها على خشبة المسرح في عام 1944 ، كما ظهرت على شاشة السينما ، ثم اعتلت لاحقا خشبة المسرح السياسي كمناضلة سياسية.

وقد تولت ميلينا ميركوري ، التي احتفت بها وسائل الإعلام اليونانية ، منصب وزيرة الثقافة والعلوم وظلت تعمل على خشبة المسرح السياسي إلى أن خبا نجمها إلى الأبد في 6 مارس 1994 ولكن الشعب اليوناني لا يزال يطلق عليها اسمها الأول فقط ، كما لو أنها قريب محبوب.

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

7 أسباب وراء حذفك من التموين.. تعرف عليها

منظمات حقوقية: قطر تدعم الجماعات الإرهابية ببلدان المنطقة لزعزعة استقرارها

عملية ملكية في بريطانيا لملاحقة موجهي الإساءات العنصرية ضد زوجة الأمير هاري

طريقة يابانية للتخلص من أوجاع الظهر في 5 دقائق فقط

أحمد صلاح حسني ينعى ابنة عمرو بركات

غرفة شركات السياحة تكشف حقيقة تداول صورا خاطئة لخريطة مصر في بورصة برلين

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

تاكسى برلين يروج للسياحة المصرية في شوارع ألمانيا

تامر بدوي ناعيا ابنة عمرو بركات: ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو

صحيفة تصف رئيس باريس سان جيرمان القطري بـ البومة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

في اليوم العالمي للمرأة.. فتاة العام تصل لقيادات الدولة لتحقيق حلم الشرطية المصرية

كل ما تريد معرفته عن حريق باخرة المعادي.. فيديو وصور

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

فيديو

تعرف على أهم مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة .. فيديو
أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-3-2019 في مصر.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 8-3-2019.. فيديو
أحمد مجدي: إقالة مدير معهد القلب القومي أمر غريب.. فيديو
فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟