ضبط معلم زور شهادة ليحصل على ترقية بسوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة بسوهاج من ضبط مدرس زور شهادة الدبلوم العام وحصل علي درجة مالية أعلي.



كان اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارا بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية مفادها قيام "محمد. ف. م" 42عاما مدرس بمدرسة جمال عبد الناصر الأبتدائية بمشطا دائرة مركز طما ويقيم بذات الناحية بتزوير شهادة الدبلوم العامة وقيامه بإستخدامها بالجهات الحكومية واستفادته منها بتسوية الدرجة الماليه الخاصه إلي درجة ماليه أعلى.



أكدت التحريات السرية صحة الواقعة، وأمكن الحصول علي صورة ضوئية من الشهادة المزور، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بأرتكاب الواقعة.