حبس 4 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت نيابة شبين القناطر بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بالاتجار فى المواد والأقراص المخدرة وتوزيعها على عملائهم وحيازة أسلحة بيضاء.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط أحمد ص م " وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس تزن 90 جرام ومبلغ 6010 جنيه وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواة ومحمد م س " عاطل وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن 125 جرام و ( 30 ) قرص مخدر ومبلغ 265 جنيه وهاتف محمول.



كما تم ضبط حسين م ج " عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 70 جرام ومبلغ 150 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض " مطواه" وفهمي ع ف " عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 50 جرام ومبلغ 100 جنيه وتولت النيابة التحقيق.

