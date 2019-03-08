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منوعات

زيادة خطوط الطيران الدولية من رومانيا

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:07 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مجلس مقاطعة دولج جنوب رومانيا عن تسيير رحلات دولية جديدة من مطار كرايوفا الدولي على أن تزيد بنسبة الثلث خلال الفترة المقبلة إلى وجهات دولية تحظى بشعبية كبيرة .

وذكر موقع (رومانيا- إنسايدر) الإخباري أنه سيجري تسيير تسع رحلات أسبوعيا إلى العاصمة البريطانية لندن اعتبارا من 31 مارس الجاري، والتي تعتبر الوجهة الأكثر شعبية، إلى جانب رحلات إضافية إلى روما وبرشلونة ومدريد.

كما ستقوم خطوط الطيران من مطار كرايوفا بتسيير رحلات الطيران العارض "شارتر" خلال موسم الصيف إلى وجهات دولية يكثر الطلب عليها .

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