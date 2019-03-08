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منوعات

جولات القيادة الذاتية تحظى بشعبية متزايدة في الصين

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:13 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت أكاديمية السياحة الصينية أن المواطنين الصينيين قاموا بنحو 580 مليون جولة ذاتية القيادة لوجهات محلية في عام 2018 بزيادة 6ر35 % على أساس سنوي.

وأفادت البيانات الصادرة عن الأكاديمية ، أن حوالي 70 % من الرحلات البرية المحلية خلال العام الماضي كانت عبارة عن نزهات قصيرة بمسافات قيادة لا تزيد على 200 كيلومتر وفترات سفر بين 2 – 3 أيام، ورغم ذلك زاد عدد الرحلات ذاتية القيادة لمسافات طويلة أيضا خلال نفس العام.

وقال رئيس الأكاديمية، وفقا لصحيفة (تشاينا ديلي) الصينية،إن تطبيقات التكنولوجيا الحديثة مثل انترنت الهاتف المحمول والمعلومات المتدفقة الهائلة غير من أسلوب الناس في السفر مع دعم تنمية الصناعات المتعلقة مثل تأجير السيارات وتصنيع العربات المتنقلة "كارفان" وغيرها.

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