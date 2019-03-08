اليوم .. طرح تذاكر حفل محمد عبده في الإحساء

تطرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اليوم الجمعة، تذاكر حفل فنان العرب محمد عبده، الذي تتولى تنظيمه، وينتظر إحياؤه في مدينة الإحساء السعودية يوم 15 مارس الجاري، ضمن حفلات الشرقية، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.



ومن المنتظر أن يؤدي محمد عبده خلال الحفل، عددا من أروع أغانيه الطربية القديمة والحديثة باللهجة الخليجية.



وأحدث أعمال محمد عبده الفنية، كانت مشاركته في أوبريت "تدلل يا وطن"، مع الفنانين "راشد الماجد ومزعل فرحان"، والأوبريت من كلمات فهد عافت، وألحان الموسيقار طلال.